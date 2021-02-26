روكز لـ "الأنباء": تشكيل الحكومة ضرب من المستحيل

رأى النائب المستقل العميد الركن المتقاعد شامل روكز ان "موضوع تشكيل الحكومة متشعّب ومعقّد للغاية إن لم يكن ضرباً من المستحيل، لاسيما ان الصراع على الحصص يخالف شكل ومضمون وجوهر المبادرة الفرنسية"، معتبرا بالتالي ان "مبدأ تشكيل حكومة الإنقاذ التي يريدها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، لا يمكن ترجمته بالمنازلة بين القيمين على التأليف حول حكومة من 18 و22 و26 وزيرا، انما بقيام سلطة تنفيذية لا علاقة للسياسة والأحزاب بها، حكومة من مستقلين أصحاب طاقات وخبرات علمية وقرار جريء، حكومة تعيد بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والنقدية".ولفت روكز في تصريح لـ "الأنباء" الى أن "ما يجري من عمليات كر وفر في تشكيل الحكومة، ان دل على شيء، فعلى عدم مسؤولية الطبقة السياسية، التي مازالت وبالرغم من وجع الناس، تختلف فيما بينها على ما تبقى من كيان الدولة اللبنانية، فمن الأزمة الاقتصادية والنقدية والتربوية والصحية، إلى أزمة التحقيقات في انفجار المرفأ، إلى أزمة انهيار قيمة الرواتب في المؤسسات العسكرية والأمنية، كلها كرات نار متدحرجة، لم تحرك ضمائر المسؤولين للخروج من النفق، لا بل يعقدون المؤتمرات الصحافية لاستعراض بطولاتهم في شد العصب الطائفي، بهدف التغطية على فشلهم".