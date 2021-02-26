لبنان

روكز لـ "الأنباء": تشكيل الحكومة ضرب من المستحيل

Lebanon 24
26-02-2021 | 00:26
A-
A+
Doc-P-797441-637498966353624823.jpg
Doc-P-797441-637498966353624823.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى النائب المستقل العميد الركن المتقاعد شامل روكز ان "موضوع تشكيل الحكومة متشعّب ومعقّد للغاية إن لم يكن ضرباً من المستحيل، لاسيما ان الصراع على الحصص يخالف شكل ومضمون وجوهر المبادرة الفرنسية"، معتبرا بالتالي ان "مبدأ تشكيل حكومة الإنقاذ التي يريدها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، لا يمكن ترجمته بالمنازلة بين القيمين على التأليف حول حكومة من 18 و22 و26 وزيرا، انما بقيام سلطة تنفيذية لا علاقة للسياسة والأحزاب بها، حكومة من مستقلين أصحاب طاقات وخبرات علمية وقرار جريء، حكومة تعيد بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والنقدية".

ولفت روكز في تصريح لـ "الأنباء" الى أن "ما يجري من عمليات كر وفر في تشكيل الحكومة، ان دل على شيء، فعلى عدم مسؤولية الطبقة السياسية، التي مازالت وبالرغم من وجع الناس، تختلف فيما بينها على ما تبقى من كيان الدولة اللبنانية، فمن الأزمة الاقتصادية والنقدية والتربوية والصحية، إلى أزمة التحقيقات في انفجار المرفأ، إلى أزمة انهيار قيمة الرواتب في المؤسسات العسكرية والأمنية، كلها كرات نار متدحرجة، لم تحرك ضمائر المسؤولين للخروج من النفق، لا بل يعقدون المؤتمرات الصحافية لاستعراض بطولاتهم في شد العصب الطائفي، بهدف التغطية على فشلهم".
المصدر: الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2021-02-26
08:21 | 2021-02-26
09:15 | 2021-02-26
09:00 | 2021-02-26
08:58 | 2021-02-26
08:45 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website