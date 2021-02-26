إحتمال التوصّل إلى حلحلة في الملف الحكومي

ذكرت مصادر رسمية متابعة عبر "اللواء" ان "الحراك الحاصل مجدداً سواء اتصال الرئيس سعد الحريري بالبطريرك بشارة الراعي او زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لبكركي ولقاء الراعي وإعلانه انه يتولى جزءاً من المساعي لحل الازمة الحكومية، يؤشّر لإحتمال التوصل إلى حلحلة ما ولو لم تتوافر اي تفاصيل عن هذا الحراك".