لبنان

وفود شعبية وسياسية إلى بكركي غداً

Lebanon 24
26-02-2021 | 00:57
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تشهد بكركي يوم غد السبت التفافاً من خلال زيارات الوفود الشعبية والسياسية من كل المناطق والطوائف ولا سيما المسيحية منها، وذلك لاعلان تاييدها لمواقف البطريرك الراعي من تشكيل الحكومة وحياد لبنان والدعوة للمؤتمر الدولي، فيما تؤشر هذه الحركة الى زيادة عزلة العهد مسيحيا وشعبيا على نحو لافت برغم كل محاولات "التيار الوطني الحر" للالتفاف على هذه الحركة من خلال الزيارة التي قام بها وفد منه، والاثنين يزور وفد كتلة المستقبل بكركي، لوضع البطريرك الراعي في أجواء ما قدمه الرئيس الحريري لتأليف الحكومة، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
المصدر: اللواء
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