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لبنان
توتّر ملحوظ
Lebanon 24
26-02-2021
|
02:08
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تشهد العلاقة بين رئيس تيّار موالٍ وعدد من المديرين العامين، في الهيئات الرقابية وغيرها، توتراً ملحوظاً، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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