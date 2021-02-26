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لبنان
التلقيح لرجال الدين
Lebanon 24
26-02-2021
|
04:08
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بدأ وزير الصحة حمد حسن العمل مع مجالس مذهبية وطائفية لتحضير قوائم بأسماء رجال الدين الراغبين بتلقي اللقاح، بعد أن وعد بتخصيص الجهات الدينية بتدابير وتسهيلات خاصة للتلقيح.
المصدر: نداء الوطن
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