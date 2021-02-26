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رفع الدعم على طاولة البحث

Lebanon 24
26-02-2021 | 04:10
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عقِد اجتماع بعيد من الاضواء بين الوزارات المعنية بالسلع الأساسية المدعومة وبين قيادات نقابية عمالية، للتشاور حول كيفية "إخراج وتظهير" قرارات رفع الدعم.
المصدر: نداء الوطن
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