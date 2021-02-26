لبنان

تهريب المواشي... وخرق قانون قيصر

Lebanon 24
26-02-2021 | 04:12
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تتابع سفارة دولة كبرى خط تهريب المواشي من سوريا والذي يتم تصديره عبر تجار لبنانيين نحو قطر والعراق، باعتباره يشكل خرقاً لقانون "قيصر".
المصدر: نداء الوطن
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