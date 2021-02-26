لبنان

تمديد الـ"3900"

Lebanon 24
26-02-2021 | 04:14
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تنتهي في آذار صلاحية التعميم القاضي بتحديد سعر للدولار في المنصّة التي أنشأها مصرف لبنان، والبالغ 3900 ليرة للدولار الواحد. وبعد أن وُضعت احتمالات عدّة، كإلغاء سعر المنصة من أساسه أو في المقابل زيادته إلى الـ4200 ليرة، يتّجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى تمديد العمل بالقرار من دون أي تعديل عليه.
 
المصدر: الأخبار
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