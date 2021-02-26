لبنان

حزب الله لبكركي: "قلنا كلمتنا والسلام"

Lebanon 24
26-02-2021 | 06:01
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كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": لا يعتبر "حزب الله" نفسه في قطيعة مع بكركي وسيدها ويتحدث عن موعد لن يكون بعيداً لاستئناف اللجنة المشتركة اجتماعاتها في الصرح البطريركي.

 

إعتاد "حزب الله" حين يكون له موقف او وجهة نظر من قضية ما أن يقدمه ويقوله صراحة، ولكن كان مفاجئاً بالنسبة لـ"الحزب" تحوير كلام أمينه العام واستغلاله في اطار حملة آثر البقاء بعيداً منها لعدم رغبته في المساجلة مع بكركي. وتوضح مصادر مطلعة على موقف "حزب الله" أن اعتراضه هو على التدويل ولو كان لبكركي رأيها حول هذا الامر فهذا لا يجعله يذهب بعيداً في مساجلتها: "فنحن قلنا كلمتنا والسلام".

 

وحول ما إذا كان حصل توضيح للموقف بين الضاحية وبكركي، تجيب المصادر عينها: "موقف حزب الله واضح ولم يخطئ كي يوضح فنحن ضد التدويل، ومن راجعنا من الاصدقاء المشتركين من المطارنة والسياسيين يعرفون رأينا بوضوح، لا نريد ان نساجل مع بكركي ولسنا على خصومة معها، نحن رفضنا التدويل وقلنا هذه مخاطرة، فكان الرد علينا بتصويرنا وكأننا هاجمنا بكركي ونحن لم نفعل".

 

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المصدر: نداء الوطن
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