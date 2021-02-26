ما هي آخر معطيات قضية اغتيال لقمان سليم؟

وافقت النيابة العامة التمييزية على طلب عائلة الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم تسليم جثته تمهيدا لحرقها إنفاذا لوصيته.



وفي المقابل، فإن التحقيقات في جريمة قتل سليم تتواصل لجهة جمع المعلومات والاستقصاء والتحريات من دون بروز أي معطيات جديدة تتعلق بالجهة التي نفذت عملية الاغتيال في الرابع من شهر شباط الجاري.