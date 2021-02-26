لبنان

الامم المتحدة تبلغ لبنان: أزمة النازحين "مطوّلة"

Lebanon 24
26-02-2021 | 06:05
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كتب الان سركيس في " نداء الوطن": شكّل مؤتمر "أستانا" الذي عقدته روسيا الأسبوع الماضي في مدينة سوتشي مناسبة للبحث في الأزمة السورية ومن ضمنها تأثيرها على لبنان، وقد طرح ممثل لبنان في المؤتمر سفيره في روسيا شوقي بونصّار المخاوف اللبنانية عبر سلسلة لقاءات وأبرزها قضية النازحين السوريين

وعلمت "نداء الوطن" أن الملف الأبرز في محادثات بونصّار كان ملف النازحين السوريين الموجودين في لبنان، والذين يتجاوز عددهم المليون ونصف المليون نازح، وطلب بونصّار من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا غير بيترسون ورئيس الوفد الروسي إلى "أستانا" ألكسندر لافرنتيف، ومندوبي الدول الأخرى التعاون من أجل إيجاد حلّ سريع يؤمّن عودة النازحين بكرامة وبأمان إلى بلادهم، ولكن من دون ذكر شرط العودة الطوعية التي تُصرّ عليها الأمم المتحدة وكل الدول المعنية بالملف السوري.
من جهته، أبلغ بيترسون السفير بونصّار دعمه وتعاطفه مع لبنان حكومة وشعباً، وتمنّى حصول حلول سريعة للأزمة السياسية تسمح بتشكيل حكومة تنهض بالبلاد على جميع الصعد وعلى رأسها الإقتصاد، أما بالنسبة إلى ملف النازحين فقد أبدى بيترسون رغبته بالوصول إلى حلّ سريع ليس في لبنان فقط بل في الدول المحيطة بسوريا كتركيا والأردن والعراق، بحيث يتمكّن أبناء الشعب السوري من العودة الى مناطقهم، لكنه أوضح لبونصّار أن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً ومرتبط بالحل السياسي الشامل، لذلك فـ"القصة بعدها مطوّلة.

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المصدر: نداء الوطن
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