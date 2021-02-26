لبنان

مصادر الجيش: العسكريون يعانون ولكنهم لن يخذلوا الوطن

Lebanon 24
26-02-2021 | 06:51
A-
A+
Doc-P-797492-637499192430525204.jpg
Doc-P-797492-637499192430525204.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب عماد مرمل في " الجمهورية": "لاحظت قيادة الجيش في الآونة الأخيرة انّ هناك اهتماما زائدا من قبل البعض بالواقع المعيشي للعسكريين، وانّ أصواتا راحت تطالب بتخصيص دعم مادي له خشية من ان تؤثر المعاناة الاقتصادية سلبا في جهوزيته ومهامه الميدانية.
 
ولئن كانت اليرزة تميل عموماً الى تقدير أي عاطفة حيال الجيش والترحيب بها، الّا انها ارتابت اخيراً في بعض النيات والدوافع، على قاعدة انّ «من الحب ما قتل»

ومع إقرار المصادر بأنّ العسكريين يعانون، كما غيرهم، من الضائفة الاقتصادية غير انها تشير الى انهم «ينالون على الاقل تقديمات وضمانات، من شأنها ان تساهم في صمودهم والتخفيف جزئياً من تبعات انخفاض قيمة رواتبهم، بينما الكثر في القطاع الخاص على سبيل المثال فقدوا وظائفهم».
 
وتنتهي المصادر العسكرية إلى التأكيد بأنّ الجيش متماسك وصابر، «وجنوده وضباطه لن يخذلوا وطنهم مهما قست الضائقة الاقتصادية عليهم». لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2021-02-26
08:21 | 2021-02-26
09:15 | 2021-02-26
09:00 | 2021-02-26
08:58 | 2021-02-26
08:45 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website