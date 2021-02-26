مصادر الجيش: العسكريون يعانون ولكنهم لن يخذلوا الوطن

كتب عماد مرمل في " الجمهورية": "لاحظت قيادة الجيش في الآونة الأخيرة انّ هناك اهتماما زائدا من قبل البعض بالواقع المعيشي للعسكريين، وانّ أصواتا راحت تطالب بتخصيص دعم مادي له خشية من ان تؤثر المعاناة الاقتصادية سلبا في جهوزيته ومهامه الميدانية.ولئن كانت اليرزة تميل عموماً الى تقدير أي عاطفة حيال الجيش والترحيب بها، الّا انها ارتابت اخيراً في بعض النيات والدوافع، على قاعدة انّ «من الحب ما قتل»ومع إقرار المصادر بأنّ العسكريين يعانون، كما غيرهم، من الضائفة الاقتصادية غير انها تشير الى انهم «ينالون على الاقل تقديمات وضمانات، من شأنها ان تساهم في صمودهم والتخفيف جزئياً من تبعات انخفاض قيمة رواتبهم، بينما الكثر في القطاع الخاص على سبيل المثال فقدوا وظائفهم».وتنتهي المصادر العسكرية إلى التأكيد بأنّ الجيش متماسك وصابر، «وجنوده وضباطه لن يخذلوا وطنهم مهما قست الضائقة الاقتصادية عليهم». لقراءة المقال كاملاً