عون يحمّل حزب الله مسؤولية هذا القرار

تجزم مصادر مطلعة على الملف الحكومي ان كل الاطراف تعمل على شراء الوقت ولا احد يهتم بمصالح البلد، معتبرة ان الرئيس المكلف سعد الحريري يضخم المشكلة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وقالت المصادر : قصتنا طويلة...لا افق لاي حل فلبنان يمر بانهيار نازف، وفي المدى المنظور البلد مكانك راوح، لا احد من المعنيين في الداخل على خط الجهود لتقريب وجهات النظر يستطيع ان يحقق خرقا من منطلق ان اعتبارات الخارج لا سيما بعد الغاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زيارته الى السعودية والتي كان يعول عليها ايجابيا، اكبر من اعتبارات الداخل التي لا يمكن التساهل بها ايضا، فالرئيس عون لا يريد الحريري رئيسا للحكومة وهو يحمّل حزب الله مسؤولية ما الت اليه الامور لأنه فرض عليه الحريري".