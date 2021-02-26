حزورة لبنانية: معنا كيس وما في قمح

دولة عربية كانت قد قدمت قرضاً سخياً وميسّراً للبنان خلال مؤتمر "سيدر" الذي عُقد في باريس في نيسان 2019، وفي إطار الخطة المطروحة لإعادة إعمار مرفأ بيروت، طلبت أن يتم استخدام القرض الممنوح من قبلها في إعادة بناء ما تدمر ومن بينها إهراءات القمح التي تتراوح كلفة إعمارها بين 80 و100 مليون دولار، علماً أن حصيلة إجمالي القروض بلغت نحو 12 مليار دولار، وعلى لبنان أن يقدم برنامجاً إصلاحياً كشرط أساسي للحصول عليها.

مراقب علّق قائلا: "ينطبق علينا المثل الكتالوني القائل "عندما نمتلك الكيس ينقصنا القمح، وعندما نمتلك القمح ينقصنا الكيس"...والسلام.