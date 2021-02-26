لبنان

حزورة لبنانية: معنا كيس وما في قمح

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-02-2021 | 09:15
A-
A+
Doc-P-797520-637499237410415874.jpg
Doc-P-797520-637499237410415874.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دولة عربية كانت قد قدمت قرضاً سخياً وميسّراً للبنان خلال مؤتمر "سيدر" الذي عُقد في باريس في نيسان 2019، وفي إطار الخطة المطروحة لإعادة إعمار مرفأ بيروت، طلبت أن يتم استخدام القرض الممنوح من قبلها في إعادة بناء ما تدمر ومن بينها إهراءات القمح التي تتراوح كلفة إعمارها بين 80 و100 مليون دولار، علماً أن  حصيلة إجمالي القروض بلغت نحو 12 مليار دولار، وعلى لبنان أن يقدم برنامجاً إصلاحياً كشرط أساسي للحصول عليها.

 

مراقب علّق قائلا: "ينطبق علينا المثل الكتالوني القائل "عندما نمتلك الكيس ينقصنا القمح، وعندما نمتلك القمح ينقصنا الكيس"...والسلام.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2021-02-26
13:00 | 2021-02-26
12:42 | 2021-02-26
12:35 | 2021-02-26
12:33 | 2021-02-26
12:30 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website