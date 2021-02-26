لبنان

هذه الطرقات الجبلية مقطوعة بالثلوج

Lebanon 24
26-02-2021 | 08:58
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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات الجبلية المقطوعة حاليا بالثلوج هي:
- عيناتا - الارز
- كفردبيان - حدث بعلبك
- المنيطرة - حدث بعلبك
- العاقورة - حدث بعلبك
- جرد مربين - الهرمل
- معاصر الشوف - كفريا
- مشمش - القبيات
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