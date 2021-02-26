ما حقيقة البدء بعملية تلقيح المراجع الدينية اليوم؟

يتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لخبر يتضمّن بياناً منسوباً لوزارة الصحة حول البدء بعملية التلقيح للمراجع الدينية.

إلا أنّ مصادر في وزارة الصحة نفت ان تكون أصدرت هكذا بيان.