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لبنان
ما حقيقة البدء بعملية تلقيح المراجع الدينية اليوم؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-02-2021
|
13:00
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يتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لخبر يتضمّن بياناً منسوباً لوزارة الصحة حول البدء بعملية التلقيح للمراجع الدينية.
إلا أنّ مصادر في وزارة الصحة نفت ان تكون أصدرت هكذا بيان.
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