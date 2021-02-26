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لبنان
ما حقيقة البدء بعملية تلقيح المرجعيات الدينية اليوم؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-02-2021
|
13:00
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يتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لخبر يتضمّن بياناً منسوباً لوزارة الصحة حول البدء بعملية التلقيح للمرجعيات الدينية.
إلا أنّ مصادر في وزارة الصحة نفت ان تكون أصدرت هكذا بيان.
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