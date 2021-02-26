الدوير تفقد طبيبا ثالثا بعد معاناة مع "كورونا"

فقدت بلدة الدوير الجنوبية طبيبا ثالثا من ابنائها اثر اصابتهم بمضاعفات فيروس كورونا وهو الدكتور سعيد كاظم حطيط الذي أسلم الروح صباح اليوم بعد معاناة مع الفيروس.والدكتور حطيط (64 عاما) الذي خسره الجسم الطبي في لبنان في معركة مواجهة كورونا سيوارى في الثرى في بلدته الدوير.وكانت بلدة الدوير فقدت خلال الاسبوع الماضي الطبيبان علي عقيل قانصو وعامر محمد رمال الذي يعمل على اتمام معاملات نقل جثمانه من اسبانيا ليدفن في بلدته.