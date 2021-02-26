لبنان

الدوير تفقد طبيبا ثالثا بعد معاناة مع "كورونا"

Lebanon 24
26-02-2021 | 11:19
A-
A+
Doc-P-797585-637499353932587623.jpg
Doc-P-797585-637499353932587623.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فقدت بلدة الدوير الجنوبية طبيبا ثالثا من ابنائها اثر اصابتهم بمضاعفات فيروس كورونا وهو الدكتور سعيد كاظم حطيط الذي أسلم الروح صباح اليوم بعد معاناة مع الفيروس.

والدكتور حطيط (64 عاما) الذي خسره الجسم الطبي في لبنان في معركة مواجهة كورونا سيوارى في الثرى في بلدته الدوير.

وكانت بلدة الدوير فقدت خلال الاسبوع الماضي الطبيبان علي عقيل قانصو وعامر محمد رمال الذي يعمل على اتمام معاملات نقل جثمانه من اسبانيا ليدفن في بلدته.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2021-02-26
13:00 | 2021-02-26
12:42 | 2021-02-26
12:35 | 2021-02-26
12:33 | 2021-02-26
12:30 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website