لبنان

والد الوزير السابق عادل أفيوني في ذمة الله

Lebanon 24
26-02-2021 | 11:31
A-
A+
Doc-P-797586-637499359059879708.jpg
Doc-P-797586-637499359059879708.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفّي مدير عام تعاونية موظّفي الدولة سابقاً، الدكتور عبداللطيف أفيوني، والد الوزير السابق عادل أفيوني، الذي نعاه بكلمات مؤثرة.
 
وكتب أفيوني عبر صفحته على "فيسبوك": "اليوم فقدت المثل الأعلى الذي سندني في كلّ لحظة من حياتي وألهمني في كل خطوة وكلّ عمل.
 
سأشتاق لك كلّ يوم سأشتاق لنصائحك الغالية وفكرك العميق وعقلك الراجح وإيجابيتك وروحك العالية في مواجهة أكبر التحديات. أنت الذي سخّرت حياتك للعمل العام يوم كان العمل العام رسالة وتضحية وإخلاص وتواضع.
 
إلى جنات الخلد يا حبيبي".
 
وسيصلى على جثمان الراحل بعد ظهر يوم غد السبت، في مسجد طينال - طرابلس، ويوارى الثرى في مدافن "الرحمة" في أبي سمراء - طرابلس. 
 
يذكر أنّ الراحل حائز على وسام الأرز من رتبة ضابط. 
 
 
 
 

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2021-02-26
13:00 | 2021-02-26
12:42 | 2021-02-26
12:35 | 2021-02-26
12:33 | 2021-02-26
12:30 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website