والد الوزير السابق عادل أفيوني في ذمة الله

توفّي مدير عام تعاونية موظّفي الدولة سابقاً، الدكتور عبداللطيف أفيوني، والد الوزير السابق عادل أفيوني، الذي نعاه بكلمات مؤثرة.

وكتب أفيوني عبر صفحته على "فيسبوك": "اليوم فقدت المثل الأعلى الذي سندني في كلّ لحظة من حياتي وألهمني في كل خطوة وكلّ عمل.

سأشتاق لك كلّ يوم سأشتاق لنصائحك الغالية وفكرك العميق وعقلك الراجح وإيجابيتك وروحك العالية في مواجهة أكبر التحديات. أنت الذي سخّرت حياتك للعمل العام يوم كان العمل العام رسالة وتضحية وإخلاص وتواضع.

إلى جنات الخلد يا حبيبي".

وسيصلى على جثمان الراحل بعد ظهر يوم غد السبت، في مسجد طينال - طرابلس، ويوارى الثرى في مدافن "الرحمة" في أبي سمراء - طرابلس.

يذكر أنّ الراحل حائز على وسام الأرز من رتبة ضابط.