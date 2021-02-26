طلب من الاردن للبنان.. إليكم التفاصيل

أعلنت مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية انها تلقت مذكرة من المملكة الاردنية الهاشمية، عبر السفارة اللبنانية في تونس، تطلب فيها الحكومة الاردنية من الحكومة اللبنانية تأييد دعم ترشيح المدير في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني علي عبد الرحيم الطراونة، لمنصب مدير المركز العربي لتبادل الاخبار والبرامج التابع لاتحاد اذاعات الدول العربية.