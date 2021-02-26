جريمة في برج البراجنة.. والضحية شرطي بلدية!

هزّت جريمة قتل منطقة برج البراجنة، صباح اليوم الجمعة، ذهب ضحيّتها عنصر في شرطة بلدية برج البراجنة.

وفي التفاصيل، فقد قام شبان من آل "ز." بملاحقة الشرطي في بلدية برج البراجنة علاء إبراهيم وقاموا بقتله داخل إحدى الصيدليات في المنطقة.

وفي المعلومات، فإنّ الجريمة تأتي على خلفيات ثأرية بين الطرفين، فيما حضرت عناصر من مخفر البرج لمتابعة القضية.

من جهتها، أصدرت بلدية برج البراجنة بياناً قالت فيه: "صدمنا صبيحة هذا اليوم الجمعة بقيام مسلحين بتنفيذ عملية إعدام اجرامية مدبرة بحق الشرطي في بلدية برج البراجنة علاء ابراهيم، وذلك على خلفية مشكلة حصلت بتاريخ 30 آذار 2020 أدت إلى وفاة المواطن حسين زعيتر، بالرغم من توقيف القاتل في حينه، إلا أنّ يد الإجرام استمرت باللعب بدم الأبرياء".

وأضافت: "إن بلدية برج البراجنة تستنكر ما حصل، وترفع الصوت عالياً، وتطالب الأجهزة الأمنية العمل بجد لتوقيف الفاعلين".

وتابعت: "كما نناشد وزير الداخلية العميد محمد فهمي متابعة هذه القضية، والوصول إلى القتلة وتحقيق العدالة".

وختمت: "كفى استهتاراً بدماء الناس، كفى لعبا بالأمن الاجتماعي. كفى إمهالاً للمجرمين".