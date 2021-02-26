لبنان

الحواط يدعو للتوجه إلى بكركي والمشاركة في التحرك المقرر غدا

Lebanon 24
26-02-2021 | 11:48
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دعا النائب زياد الحواط كل الجبيليين واللبنانيين للتوجه إلى بكركي والمشاركة في التحرك المقرر غداً.

 

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "لأننا نريد لبنان وطناً جامعاً لكل أبنائه ، لأننا نريد تطبيق الدستور والقرارات الدولية. لأننا نريد وطننا سيداً حراً مستقلاً عن هيمنة السلاح غير الشرعي ، ولأن الحياد الإيجابي وحده يحرر لبنان. لأننا نريد أن نعيش في بلد مستقر وآمن سياسياً واقتصادياً بعيدا عن تحقيق مصالح الغير على أرضه. لأننا نريد لبنان دولة تؤمن الحقوق البديهية لأبنائها. ولأن طريق الانقاذ واضح ومعروف. ندعو كل الجبيليين واللبنانيين للتوجه إلى بكركي والمشاركة في التحرك المقرر غداً”.

 
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