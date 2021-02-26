4 خروق جوية للعدو امس فوق مناطق الجنوب

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 25 / 2 / 2021 اعتبارا من الساعة 7.40 ولغاية الساعة 18.55 تم تسجيل /4/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".