لبنان

كم سيبلغ سعر ربطة الخبز؟

Lebanon 24
26-02-2021 | 12:08
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 بعد الحديث عن اتجاه الى رفع سعر ربط الخبز الى 3000 ليرة الأسبوع المقبل، نفى المدير العام للحبوب في وزارة الاقتصاد والتجارة جرجس برباري الامر، نفيا شديد اللهجة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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الخبز

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