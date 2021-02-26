كم سيبلغ سعر ربطة الخبز؟

بعد الحديث عن اتجاه الى رفع سعر ربط الخبز الى 3000 ليرة الأسبوع المقبل، نفى المدير العام للحبوب في وزارة الاقتصاد والتجارة جرجس برباري الامر، نفيا شديد اللهجة".