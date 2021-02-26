عون: للإسراع في انجاز التدقيق

تابع الرئيس ميشال عون العمل القائم في ديوان المحاسبة لجهة التدقيق في سلف الخزينة التي أعطيت ما بين 1995 و2019 في اطار التحضير لدراسة مشروع موازنة العام 2021 وشدد على ضرورة الإسراع في انجاز التدقيق ليبنى على الشيء مقتضاه، منوهاً بالجهد الذي يبذله ديوان المحاسبة في هذا السياق