فهمي أرسل إلى رئيس "التفتيش المركزي" كامل ملفات الإشكال بين نهرا ويمق

في ضوء الاشكال الحاصل بين محافظ لبنان الشمالي، القاضي رمزي نهرا، ورئيس بلدية طرابلس، رياض يمق، وبناء لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، أرسل وزير الداخلية والبلديات، العميد محمد فهمي، إلى رئيس التفتيش المركزي، القاضي جورج عطية، كامل الملفات المتعلقة بالإشكال الذي حصل خلال التحقيق الاداري في سراي طرابلس بتاريخ 24/2/2021، وذلك لإجراء التحقيقات اللازمة بهذا الخصوص.

مصادر أفادت بأنّ الوزير فهمي قرر سحب ملف التحقيق بقضية احراق مبنى بلدية طرابلس من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، بعد الاشكال الذي وقع بين المحافظ ورئيس البلدية قبل يومين. وكانتقرر سحب ملف التحقيق بقضية احراق مبنى بلدية طرابلس من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، بعد الاشكال الذي وقع بين المحافظ ورئيس البلدية قبل يومين.