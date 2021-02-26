نبيل نقولا: اين اختقت اللقاحات؟

أشار النائب السابق نبيل نقولا في تصريح، الى انه "‏كنت قد نبهت سابقا من عملية سرقة منظمة للقاح وعملية الحصر من قبل وزارة الصحة فقط مشبوهة، وجاءت النتيجة أن هناك آلاف اللقاحات اختفت ولا أحد يعرف اين ذهبت والى من، واخترعوا قصة بعض النواب من أجل التغطية، وصرف النظر عن السرقة، للأسف الإعلام يغطي رغم التنبيه".