كرم: ذاهبون الى مزبلة الانظمة

غرد امين سر تكتل" الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم عبر حسابه على "تويتر": "وصلت الوقاحة مع مسؤولي تيار الغطاء للدويلة للتباهي بانتصار محور الممانعة، والتبشير بان التطورات الدولية ستفرض إلغاء العقوبات عنهم، وانه سيستمر حكم الفساد، ولن يستطيع اللبنانيون من انقاذ أنفسهم من حكم الذل والقمع . يخدعون انفسهم، لكنهم ذاهبون الى مزبلة الانظمة القمعية الفاسدة".