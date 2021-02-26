قاطيشا: في أي كوكب يعيش هذا المسؤول؟

غرد النائب وهبه قاطيشا عبر حسابه على "تويتر" : "بالأمس سمعت أحد وزراء التيار السابقين يتبجح بالقول إن تيار الممانعة انتصر وأنه يؤمن بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وستضطر أميركا للإتصال بالممانعة التي انتصرت. في أي كوكب يعيش هذا المسؤول؟ وهل هناك ذل أو جهل سياسي أكثر من ذلك ؟".