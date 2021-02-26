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لبنان
قاطيشا: في أي كوكب يعيش هذا المسؤول؟
Lebanon 24
26-02-2021
|
12:27
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غرد النائب وهبه قاطيشا عبر حسابه على "تويتر" : "بالأمس سمعت أحد وزراء التيار السابقين يتبجح بالقول إن تيار الممانعة انتصر وأنه يؤمن بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وستضطر أميركا للإتصال بالممانعة التي انتصرت. في أي كوكب يعيش هذا المسؤول؟ وهل هناك ذل أو جهل سياسي أكثر من ذلك ؟".
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