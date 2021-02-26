تحرك احتجاجي امام سرايا طرابلس للمطالبة برحيل نهرا

نفذ عدد من المواطنين اعتصاما امام مدخل سرايا طرابلس، للمطالبة باستقالة محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا.



وردد المعتصمون هتافات مضادة له ورفعوا اليافطات التي تطالبه بالرحيل، في حين اتخذت وحدات من الجيش وقوى الأمن إجراءات احترازية مواكبة للتحرك.