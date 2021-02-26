لبنان

تحرك احتجاجي امام سرايا طرابلس للمطالبة برحيل نهرا

Lebanon 24
26-02-2021 | 12:33
A-
A+
Doc-P-797609-637499396776566975.png
Doc-P-797609-637499396776566975.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ عدد من المواطنين اعتصاما امام مدخل سرايا طرابلس، للمطالبة باستقالة محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا. 

وردد المعتصمون هتافات مضادة له ورفعوا اليافطات التي تطالبه بالرحيل، في حين اتخذت وحدات من الجيش وقوى الأمن إجراءات احترازية مواكبة للتحرك.
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد إشكال سرايا طرابلس بين نهرا ويمق.. توجيهات من دياب لفتح تحقيق واتخاذ عقوبات مسلكية
lebanon 24
26/02/2021 16:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إعتصام أمام سرايا طرابلس للمطالبة بالافراج عن "الثوار" المعتقلين
lebanon 24
26/02/2021 16:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تعزيزات في سرايا طرابلس.. وتحويل المدخل الرئيسي
lebanon 24
26/02/2021 16:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تحصين سرايا طرابلس في هذه الأثناء
lebanon 24
26/02/2021 16:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24

سرايا طرابلس

رمزي نهرا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:11 | 2021-02-26
15:56 | 2021-02-26
15:56 | 2021-02-26
15:44 | 2021-02-26
15:43 | 2021-02-26
15:33 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website