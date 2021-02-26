لبنان

تصاعد وتيرة الحشد لتظاهرة بكركي السبت بعد فشل محاولات الغائها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-02-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-797610-637499404360974708.jpg
Doc-P-797610-637499404360974708.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قضي الأمر، وبكركي على موعد غدا مع تحرك شعبي حاشد دعما لمواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي ومطالبته بالحياد وعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان.

فبعدما كان التردد سيد الموقف في الايام الاولى التي اعقبت "الدعوة المجهولة" للزحف إلى بكركي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشف المشاركون والمنظمون عن هوياتهم، وبدأت الاحزاب المسيحية وهي الكتائب والقوات والاحرار وهيئات عدة مشاركة في ثورة 17 تشرين، منذ ليل أمس، بحشد مناصريها بشكل كبير للمشاركة في التحركات، تحت راية العلم اللبناني وحده ودون اي مظاهر حزبية.

ولم يعرف حتى الساعة موقف التيار الوطني الحر وما اذا كان مناصروه سيشاركون ام لا، في وقت سجلت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمناصري التيار تذكر بمواقف سابقة للبطريرك الراعي وجه فيها انتقادات لقائد القوات سمير جعجع.

وتفيد المعلومات المتوافرة لـ"لبنان 24" ان عددا من المسؤولين الامنيين زار الصرح البطريركي في الايام القليلة الماضية في محاولة للتمني على سيد بكركي طلب تأجيل الحشد الشعبي، بذريعة "الوضع الامني الحساس" والوضع الصحي الدقيق، الا ان بكركي ابلغت هؤلاء انها ليست الجهة الداعية الى اللقاء لتطلب الغاءه، ولا يمكنها تاليا اقفال ابواب الصرح البطريركي في وجه الناس".
 
وتضيف المعلومات "انه بالتوازي سرت على نطاق واسع موجة شائعات تزعم ان الجيش سيقيم حواجز في جونية والمناطق المحيطة لعرقلة وصول المتظاهرين إلى الصرح البطريركي، الأمر الذي نفاه مصدر عسكري بارز، قال لـ"لبنان 24" ان الجيش لا دخل له بالزواريب والخلافات السياسية وهو قام وسيقوم بواجباته في حماية الناس وليس دوره الصدام مع اهل البلد".
 
وفي اتصال لـ"لبنان 24" مع مسؤول الاعلام في الصرح البطريركي وليد غياض، قال "بكركي ليست الجهة الداعية للتحرك ولكنها تقدر عاطفة الناس وتدعوهم الى اخذ الاحتياطات الصحية اللازمة".
 
وأكّد أنّ "البطريرك الراعي ستكون له كلمة في الحشد يؤكد فيها ثوابت البطريركية المارونية ويشدد على المواقف التي اعلنها".

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:11 | 2021-02-26
15:56 | 2021-02-26
15:56 | 2021-02-26
15:44 | 2021-02-26
15:43 | 2021-02-26
15:33 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website