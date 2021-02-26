نسخة عن رسالة التيار الوطني الحرّ الى الفاتيكان يتسلمها الراعي

تسلّم غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي صباح اليوم الجمعة 26 شباط 2021، نسخة عن الرسالة التي وجّهها التيار الوطني الحر الى قداسة البابا فرنسيس عبر السفارة البابوية في لبنان، وقد نقلها اليه النائب سيزار ابي خليل مكلّفًا من رئيس التيار النائب جبران باسيل.