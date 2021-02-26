كورونا يصيب رئيس مخفر وعناصره و3 سجناء في صيدا

أظهرت نتائج فحوصات PCR أجريت لعناصر قوى الأمن الداخلي في مخفر صيدا القديمة إصابة رئيس المخفر و10 من عناصره بفيروس كورونا حيث يلتزمون حالياً فترة الحجر المنزلي.

كما أفيد بأن 3 من سجناء نظارة المخفر نفسه جاءت نتائج فحوصهم ايجابية ايضاً.