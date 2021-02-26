لبنان

كورونا يصيب رئيس مخفر وعناصره و3 سجناء في صيدا

Lebanon 24
26-02-2021 | 12:35
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أظهرت نتائج فحوصات PCR أجريت لعناصر قوى الأمن الداخلي في مخفر صيدا القديمة إصابة رئيس المخفر و10 من عناصره بفيروس كورونا حيث يلتزمون حالياً فترة الحجر المنزلي.
 
كما أفيد بأن 3 من سجناء نظارة المخفر نفسه جاءت نتائج فحوصهم ايجابية ايضاً.
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لبنان

كورونا

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