حالات الشفاء من كورونا ارتفعت في بعلبك الهرمل.. وهذا عدد الاصابات

أعلن المحافظ بشير خضر أن عدد الاصابات بكورونا في بعلبك الهرمل منذ شباط 2020 حتى اللحظة بلغ 19795 اصابة، وحالات الشفاء ارتفعت مقارنة بالأسابيع الماضية لتسجل 14295 حالة شفاء. أما عدد الحالات النشطة فسجل 5144 حالة نشطة، وعدد الوفيات بلغ 429 حتى اللحظة.وطلب خضر من المواطنين الإلتزام بقرار الإقفال حفاظاً على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.