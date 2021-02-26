لبنان

لقاء الجمهورية: تأليف الحكومة هو الخطوة الأولى من رحلة الاصلاح

Lebanon 24
26-02-2021 | 13:38
A-
A+
Doc-P-797624-637499436788212602.jpg
Doc-P-797624-637499436788212602.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 نوه "لقاء الجمهورية" في بيان ب"المواقف الداعمة لخيار "تحييد لبنان عن صراعات المحاور" الذي تبنته بكركي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان"، مشددا على "أهمية موقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وشجاعته في قيادة السفينة إلى بر الأمان منعا لغرق الجميع".

واعتبر "اللقاء" "ان تأييد البطريرك يجب ان يدفع جميع القوى إلى المجاهرة بضرورة "تحييد لبنان" وعدم مسايرة أي فريق يرغب في زج البلاد في آتون المحاور المتصارعة، أو جعله ورقة تفاوض متى حان وقت التفاوض".

ورأى "ان تأليف الحكومة هو الخطوة الأولى من رحلة الاصلاح، شرط ان تكون حكومة متحررة من قيود التبعية والزبائنية والمزاجية، حكومة من أصحاب الرأي السديد والخبرة الواسعة والكف النظيف، تأخذ على عاتقها البدء الفوري بالاصلاحات البنيوية بالتزامن مع ترميم علاقة لبنان بالمجتمعين العربي والدولي وعدم الرضوخ لأي سياسة عبثية أو هدامة ترغب في إخراج لبنان من محيطه الطبيعي، ومن حلقة الدول الصديقة الراغبة دوما في دعمه".

واعتبر ان العودة إلى "إعلان بعبدا" هو الخيار الأنسب للبنان، ولكل القوى الفاعلة فيه من دون استثناء. كما أكد "اللقاء" على ضرورة الانكباب لمعالجة الثغرات الدستورية لتحصين "دستور الطائف" وحمايته وعدم تقديم الذرائع للحؤول دون تطبيقه أو الاستسلام لرغبات العابثين بأمنه سعيا للوصول إلى تدمير كل شيء".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:11 | 2021-02-26
15:56 | 2021-02-26
15:56 | 2021-02-26
15:44 | 2021-02-26
15:43 | 2021-02-26
15:33 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website