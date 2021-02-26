لبنان

دياب استقبل غجر مع وفد من "العمومية للإعمار"

Lebanon 24
26-02-2021 | 13:46
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، اليوم الجمعة في السراي، وزير الطاقة والمياه، ريمون غجر، مع وفد من "المجموعة العمومية للإعمار" ضم: نائب رئيس المجموعة جون سميث، نائب رئيس تطوير الأعمال نايك لامبسون، ممثل شركة "p.t.t" في لبنان، بلال كبريت، المنسقة فريال الحديد، نانسي غازاريان، أسامة القطربي ورعد العبيدي، بحضور مستشار الرئيس لشؤون الطاقة إلياس عساف.
وجرى البحث في مشروع بناء مركز لتوليد الطاقة الخضراء "البديلة" في لبنان يعمل على الطاقة الشمسية وفق نظام "B.O.T" بسعة 400 ميغاوات.
كما استقبل دياب رئيس "الجامعة اللبنانية" البروفسور فؤاد أيوب بحضور مستشار الرئيس حسين قعفراني. 
وتم البحث خلال اللقاء بعدد من الملفات التي تعني الجامعة لا سيما موازنة الجامعة والعمل الجاري لتأمين لقاحات للطلاب.
 
 
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