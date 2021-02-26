لبنان

القاضي باسيل وافق على تخلية ثلاثة من موقوفي طرابلس

Lebanon 24
26-02-2021 | 14:03
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وافق قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل على تخلية سبيل ثلاثة من موقوفي أحداث طرابلس خلافاً لرأي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، الذي سبق له أن طلب رد كافة طلبات تخلية السبيل، وأحال القاضي باسيل الملف مجدداً الى القاضي عقيقي لإبداء الرأي.
 
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