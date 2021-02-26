لبنان

أصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ.. وبحاجة الى المساعدة

Lebanon 24
26-02-2021 | 13:57
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن إصابة الشاب "م.ق" وهو من منطقة قرصيتا بطلق ناري من بندقية صيد عن طريق الغلط، وذلك أثناء ممارسته لهواية الصيد.

 ونقل المصاب على اثرها الى مستشفى قيصر معوض (FMC) وهو بحاجة الى بلاكيت دم من فئة AB+.
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