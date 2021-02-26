"مرسال المراسيل" قصد بكركي على عجل

بعد الانتقادات الواسعة التي تعرض لها من داخل فريقه وخارجه على تجاوز بكركي بتوجيه رسالة مباشرة الى الفاتيكان عبر السفارة البابوية، استدرك النائب جبران باسيل الموقف اليوم وكلف النائب سيزار ابي خليل زيارة الصرح البطريركي لتسليم البطريرك مار بشارة بطرس الراعي صباح اليوم، نسخة من الرسالة.