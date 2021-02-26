لبنان

تعميم "عوني" الى الكوادر والمناصرين هذا مضمونه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-02-2021 | 14:40
A-
A+
Doc-P-797639-637499473077002102.jpg
Doc-P-797639-637499473077002102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اصدرت قيادة" التيار الوطني الحر" تعميما الى المنتسبين الى  التيار وكوادره تحت عنوان "توجه سياسي إعلامي"  جاء فيه:
ان بكركي مقام ديني و‏صرح وطني وهي موضع احترامنا والبطريرك الراعي موضع محبّة كبيرة من جانبنا؛ يمنع منعاً باتاً التعرّض له ولبكركي او تناولهما بأي كلمة سوء لاسمح الله، حتى ولو صدر عنهما يوماً ما موقف يتمايز عن موقفنا.

- يطلب إلى المنتسبين والمناصرين في "التيار الوطني الحر" تجاهل موضوع التظاهرات التي ستشهدها بكركي غداً السبت لأنها موضع استغلال سياسي ضدّنا، وعدم التعليق عليها اطلاقاً.

- ‏إن بكركي  تنادي بالثوابت الوطنية وتعبر عن هواجسها على الكيان وحرصها على وجود لبنان واستقلاله ولا يجوز بأي شكل من الاشكال التهجم عليها ، ولو اسيء التعبيرعن موقفها او التفسير له، ولن نسمح للمتربصين بنا وبها شراً استغلال أي موقف ‏لإيجاد شرخ بين التيار وبكركي، فهذا غير مسموح به وهو لن يحصل وعلى الجميع التنبه له وعدم الوقوع في فخه".

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:11 | 2021-02-26
19:06 | 2021-02-26
18:43 | 2021-02-26
18:38 | 2021-02-26
18:19 | 2021-02-26
18:14 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website