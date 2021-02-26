تعميم "عوني" الى الكوادر والمناصرين هذا مضمونه

اصدرت قيادة" التيار الوطني الحر" تعميما الى المنتسبين الى التيار وكوادره تحت عنوان "توجه سياسي إعلامي" جاء فيه:ان بكركي مقام ديني و‏صرح وطني وهي موضع احترامنا والبطريرك الراعي موضع محبّة كبيرة من جانبنا؛ يمنع منعاً باتاً التعرّض له ولبكركي او تناولهما بأي كلمة سوء لاسمح الله، حتى ولو صدر عنهما يوماً ما موقف يتمايز عن موقفنا.- يطلب إلى المنتسبين والمناصرين في "التيار الوطني الحر" تجاهل موضوع التظاهرات التي ستشهدها بكركي غداً السبت لأنها موضع استغلال سياسي ضدّنا، وعدم التعليق عليها اطلاقاً.- ‏إن بكركي تنادي بالثوابت الوطنية وتعبر عن هواجسها على الكيان وحرصها على وجود لبنان واستقلاله ولا يجوز بأي شكل من الاشكال التهجم عليها ، ولو اسيء التعبيرعن موقفها او التفسير له، ولن نسمح للمتربصين بنا وبها شراً استغلال أي موقف ‏لإيجاد شرخ بين التيار وبكركي، فهذا غير مسموح به وهو لن يحصل وعلى الجميع التنبه له وعدم الوقوع في فخه".