ضبط سيارة مسروقة على حاجز ضهر البيدر (صورة)

صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأـن الداخلي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:



في إطار العمل على مكافحة الجرائم وتوقيف مرتبيكها، تمكن عناصر حاجز ضهر البيدر قُرابة الساعة الثانية والنصف من فجر تاريخ اليوم 26-2-2021، من ضبط سيارة نوع "كيا – سيراتو" لون رمادي، كانت قد سرقت بتاريخ 23-2-2021 من محلة طرابلس، وتوقيف سائقها ويدعى: - ا. م. (مواليد عام 1999، لبناني) ويرافقه: - ي. ص. (مواليد عام 1994، سوري).





اودعا مع السيارة القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معهما، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.



اودعا مع السيارة القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معهما، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.