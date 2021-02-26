لبنان

الخازن من بكركي: ثلاثيّة ذهبيّة لن يتراجع عنها البطريرك

Lebanon 24
26-02-2021 | 14:51
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زار النائب فريد الخازن الصرح البطريركي في بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، مؤكّداً “الوقوف إلى جانب بكركي بوصفها الدرع الوطنيّ الأوّل لسيادة لبنان ووحدته وتنوّعه، خصوصاً في هذه اللحظة المصيريّة التي يتعاطى معها البطريرك بمسؤوليّة وحكمة واعياً ومُدركاً تماماً لخارطة الطريق الأصحّ لانتشال لبنان من القعر الذي وصل إليه”.

ونقل الخازن عن البطريرك تأييده لـ”ثلاثيّة ذهبيّة لن يتراجع عنها، وهي “الطائف، الدستور والميثاق الوطني”، وهو الأمر الذي أبلغه للقوى السياسيّة التي زارته في الأيّام الأخيرة”.

وذكّر بأنّ “البطريرك يعتبر ان لبنان لم يخرج تاريخياً من الازمات الابمساعدة ومؤازرة دولية في اكثر من مرحلة انطلاقاً من موقعه كعضو مؤسّس للأمم المتحدة”.

وأكّد “أننا حرّاس بكركي تاريخياً، كما سنكون اليوم في السراء والضراء”.

ولفت الخازن إلى أنّ “الحضور في بكركي غداً السبت سيكون شعبياً بإمتياز وليس سياسياً، تعبيراً عن الثقة الشعبيّة الواسعة، من مختلف الطوائف، بشخص البطريرك”، مُضيفاً: “صرح بكركي مفتوح للجميع وهو سيبقى الملجأ الآمن للبنانيين”.

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