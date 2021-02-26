الملاحم في الزهراني مقفلة

أقفل أصحاب الملاحم في منطقة الزهراني فجر اليوم محالهم، بعد ان عجزوا عن الحصول على الذبائح بسبب اغلاق مسلخ بلدة البيسارية الذي يوزع اللحوم على البلدات المجاورة.