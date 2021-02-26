لبنان

الملاحم في الزهراني مقفلة

Lebanon 24
26-02-2021 | 14:57
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 أقفل أصحاب الملاحم في منطقة الزهراني فجر اليوم محالهم، بعد ان عجزوا عن الحصول على الذبائح بسبب اغلاق مسلخ بلدة البيسارية الذي يوزع اللحوم على البلدات المجاورة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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ملاحم

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