مقتل سوري في شمسطار

توفي السوري "خ. خ." جراء إصابته بطلق ناري في ظروف غامضة في بلدة شمسطار.





وقد نقلت جثته إلى المستشفى اللبناني الفرنسي في زحلة، وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادثة.