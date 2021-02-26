جريمة "برج البراجنة" تابع.. الجيش يوقف القاتل (فيديو)

عنصر في شرطة بلدية برج البراجنة

كانت جريمة قتل هزّت منطقة برج البراجنة، صباح اليوم الجمعة، ذهب ضحيّتها العنصر في شرطة بلدية برج البراجنة علاء ابراهيم،. ، صباح اليوم الجمعة، ذهب ضحيّتها العنصر في شرطة بلدية برج البراجنة علاء ابراهيم،.

وفي التفاصيل، فقد قام شبان من آل "ز." بملاحقة الشرطي في بلدية برج البراجنة علاء إبراهيم وقاموا بقتله داخل إحدى الصيدليات في المنطقة.

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن توقيف قاتلمن قبل مخابرات الجيش.