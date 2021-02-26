مصلحة الليطاني :قطع وعزل خطي بيت الدين والجمهور

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، عن "قطع وعزل خطي اولي- بيت الدين 66 ك ف نهار السبت في 27 /2 / 2021، وخطي اولي-جمهور66 ك ف نهار الاحد في 28/2 / 2021، من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر لاجراء الصيانة الضرورية على هذه الخطوط".