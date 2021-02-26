لبنان

الكتلة الوطنية: نؤيد مؤتمرا دوليا لحماية دولتنا الواحدة

Lebanon 24
26-02-2021 | 15:28
A-
A+
Doc-P-797654-637499503165708582.jpg
Doc-P-797654-637499503165708582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أيدت "الكتلة الوطنية"، في بيان "الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لحماية وفاقنا ودولتنا الواحدة السيدة المستقلة"، وهذا كان موقفنا الدائم لحماية حدودنا وسيادتنا بالطلب من الأمم المتحدة لعب دورها في صنع السلام والأمن الدوليين وخصوصا في تعزيز قوة الدول الصغيرة".

وطالب البيان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وجميع القيادات الروحية والسياسية "رفع الغطاء عن الطبقة السياسية الحاكمة، لاسيما عن المواقع الرئاسية، وعدم التمييز بينها من منطلق طائفي أو مذهبي لأنها تفرط بوحدتنا ووحدة دولتنا وسيادتها، بدلا من تقديم مصلحة الوطن على كل مصلحة خاصة مهما بلغت التحديات والإغراءات والضغوط".

ونبه البيان اللبنانيين إلى "أن أحزاب الطوائف تستغل مشاعر الخوف والقلق وتوزع الأدوار في ما بينها. فقسم منها يطالب بمؤتمر دولي من أجل حياد لبنان وهو مرتبط سياسيا وماليا بأحد المحاور الخارجية، وقسم يرفض المؤتمر الدولي مستقويا بسلاحه وارتباطه بمحور خارجي آخر. وكلا المنطقين يرهن سيادة لبنان ومصالحه للخارج، ويقضي على أي مساعدة أممية ممكنة لإنتشاله من حالة الإفلاس التي أغرقوه فيها".

وختم البيان :" ويبقى الحل الذي نعمل من أجله قائم على توسيع مساحات التلاقي بين أبناء الشعب الواحد بالحوار، بعيدا من الشعبوية التي تزيد في الانقسام والتباعد وفي متابعة بناء الدولة المدنية المحررة من القيد الطائفي، دولة القانون والمؤسسات".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:11 | 2021-02-26
19:06 | 2021-02-26
18:43 | 2021-02-26
18:38 | 2021-02-26
18:19 | 2021-02-26
18:14 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website