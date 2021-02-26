الجميل: اطلقوا سراح الاحرار

غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "بعد التهديدات لوسائل الإعلام، وقتل الأصوات الحرّة، وبعد توزيع تهم العمالة "والمسّ بالسلم الأهلي"، طالعتنا الدولة البوليسية عبر المحكمةالعسكرية، التي كنّا قدمنا اقتراح قانون لإلغائها، بتهم وملفات جاهزة لكمّ الافواه وترهيب منتفضي طرابلس و لبنان.اطلقوا سراح الاحرار الاَن!"