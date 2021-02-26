قوى الامن تتابع حالات كورونا في السجون.. اليكم الارقام

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات وسجن نساء بعبدا إلى /800/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /920/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /3347/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء، و/3/ حالات أدخلت إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم./33/ حالة إيجابيّة في فصيلة سجون طرابلس./3/ حالات ايجابية في نظارة مخفر صيدا القديمة.حالتان إيجابيّتان في سجن جزين.حالة إيجابيّة واحدة في كل من سجن اميون ونظارة فصيلة المنية.أمّا بالنّسبة لِنظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود /25/ حالة إيجابيّة في سجن النساء المركزي.في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص /8/ حالات إيجابيّة.