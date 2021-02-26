اتصال بين فرنجيه وبوغدانوف

أعلن تيار "المردة" في بيان، عن "اتصال هاتفي جرى بين مساعد وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، ورئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه، وكانت التطورات السياسية على الساحة اللبنانية مدار بحث خلال الاتصال".