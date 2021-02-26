لبنان

اتصال بين فرنجيه وبوغدانوف

Lebanon 24
26-02-2021 | 15:43
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أعلن تيار "المردة" في بيان، عن "اتصال هاتفي جرى بين مساعد وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، ورئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه، وكانت التطورات السياسية على الساحة اللبنانية مدار بحث خلال الاتصال".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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سليمان فرنجيه

بوغدانوف

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